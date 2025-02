Lanazione.it - Novoli, Giovanissimi di successo. Un gruppo che punta in alto

Il settore giovanile delcalcio si conferma in crescita. La società arancioblù di via Corelli è una bella realtà. Quest’anno ha messo in particolare evidenza le due formazioniche stanno ben figurando nei rispettivi campionati. IldeiB, allenati da Carlo Maniscalco e Mirko Gagnarli, è molto migliorato rispetto alla stagione precedente e dopo la fase autunnale, conclusa al quinto posto dietro compagini quotate, adesso nella fase invernale e primaverile sta giocando per le prime posizioni. La formazione dei, allenata da Cosimo Del Panta e Mirko Bernocco, mette in mostra ottime individualità consolidando uncon tante giovani promesse che può essere una risorsa per ilanche in futuro. Ritrovando il valido ruolino di marcia degli scorsi anni la squadra Allievi B, allenata da Simone Pelanti e Alberto Travagli, ha il passo giusto in prospettiva di una formazione Allievi di valore per la prossima stagione sportiva.