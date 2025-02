Ilrestodelcarlino.it - Notte da incubo in ambulanza, operatore viene aggredito: “Pensavo volesse ammazzarmi”

Ferrara, 17 febbraio 2025 – In via Modena sono appena passate le 2, l’di Voghiera Soccorso si appresta a rispondere all’ennesima chiamata del turno di, che andrà avanti fino alle 7 del mattino. Una Volkswagen Polo, all’incrocio con via Padova, ha speronato una Mercedes. Ci sono quattro feriti che hanno bisogno di cure immediate. I due autisti-soccorritori però si accorgono subito che non sarà un intervento facile. La coppia a bordo della Polo è in evidente stato di alterazione. Lei, che era alla guida, ha degli attacchi di panico e lui, 32enne di Comacchio, inveisce e minaccia di morte gli operatori sanitari, colpevoli, secondo il giovane, di non prestare le dovute attenzioni alla compagna. Dentro l’succede di tutto: il 32enne prende per il bavero della divisa uno dei soccorritori, Alessio Chiericati, e lo spinge contro la parete del mezzo.