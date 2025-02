Serieanews.com - Non solo Kolo Muani, Motta ha pescato un jolly pazzesco: i numeri fanno impressione

Leggi su Serieanews.com

La Juve di Thiagoinizia a vincere e convincere. Oltre ac’è un altro calciatore che sta strabiliando tuttiNonhaun: i(Foto: Ansa) – serieanews.comLa Juventus di Thiagoha finalmente trovato la giusta rotta. Dopo un avvio di stagione altalenante, ora i bianconeri viaggiano con il vento in poppa: quattro vittorie consecutive, il colpo grosso contro l’Inter e una posizione in zona Champions che finalmente appare più solida.Il merito? Ovviamente, gran parte del successo passa dai piedi di, che con la sua classe ha sbloccato partite decisive, come dimostrato dall’azione spettacolare che ha portato al gol di Conceiçao. Ma dietro al francese c’è un’altra storia che merita di essere raccontata: quella di Renato Veiga.