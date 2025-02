Calciomercato.it - Non solo Inzaghi, Marotta e Ausilio sotto accusa: “Inaccettabile. E Taremi è da serie D”

Dopo la brutta sconfitta all’Allianz con la Juventus, i tifosi nerazzurri se la prendono col tecnico ma anche con la dirigenza per il mercatoL’Inter cade malamente in casa della Juventus nel derby d’Italia e fallisce il sorpasso al Napoli, sprecando una grande occasione e anzi rischia di doversi guardare pure alle spalle. Perché l’Atalanta a sua volta manca una grande occasione, ma un punto ai nerazzurri lo rosicchia e ora è a -3. Tante chance per la squadra di Simone, che però le fallisce e viene punita dalla rete di Francisco Conceicao. I cambi del tecnico piacentino sono tutt’altro che decisivi e la Juve riesce a prendere fiducia e campo nel secondo tempo.Giuseppe(LaPresse) – calciomercato.itUna sconfitta pesantissima per l’Inter, per cui finiscono tutti nella bufera.