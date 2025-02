Lanazione.it - "Non perdo la fiducia. Saremo noi a salvarci"

Il 3-0 subito a Udine non scalfisce ladel tecnico azzurro Roberto D’Aversa, che si espone per la prima volta sul raggiungimento dell’obiettivo finale: la permanenza dell’Empoli in serie A. "Dobbiamo continuare a lavorare convinti e consapevoli che queste prestazioni ci porteranno a raggiungere l’obiettivo che ci siamo prefissati – ha esordito nel post partita –. Siamo otto squadre a giocarci la salvezza e sono convinto che questi ragazzi saranno una di quelle che si salveranno". L’allenatore azzurro passa poi ad analizzare la partita della Dacia Arena. "Sotto l’aspetto del possesso, delle occasioni, dei tiri in porta abbiamo riportato gli stessi numeri dell’Udinese, pagando due errori di furbizia e malizia in occasione dei primi due gol". La formazione. "La scelta di Silvestri tra i pali? Avevamo una difesa un po’ adattata e avevo bisogno di esperienza, poi è un giocatore che ha comunque dimostrato di essere un grande portiere, anche oggi (ieri per chi legge, ndr) ha fatto una grandissima partita ma come il resto della squadra, per atteggiamento e occasioni create".