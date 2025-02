Ilfattoquotidiano.it - “Non mi ha fatto ridere. Non mi piacciono i luoghi comuni sui napoletani”: lo sfogo di Rocco Hunt sulla parodia di “Montagne Verdi”

“Non ho nulla contro Alessandro (Cattelan, ndr), né contro il programma, quella canzone, però, a me, non ha”. Alla fine èstesso a confermare che ladi ‘’, con cui al Dopofestival si è voluto ironizzare sul ‘caso Roccaraso’, proprio non gli è piaciuta. A rivelarlo è il cantante salernitano che, ai microfoni di Domenica In Speciale Sanremo, ha spiegato quali sono state le sue impressioni sul discusso riarrangiamento del brano di Marcella Bella proposto durante il programma condotto da Alessandro Cattelan.Il conduttore piemontese, infatti, ha scelto di scherzarequestione relativa a Roccaraso, la cittadina abruzzese avvolta nella neve che, nelle scorse settimane, sarebbe stata colpita da un fenomeno di overtourism, presumibilmente causato da una serie di video pubblicati su TikTok dalla content creator Rita De Crescenzo, che ha spiegato di aver solo raccontato ai suoi fan la bellezza della nota località sciistica.