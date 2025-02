Lanazione.it - "Non bisogna abbassare la testa. Perso contro la squadra più forte"

Leggi su Lanazione.it

La differenza fra Pistoiese e Prato? La maggiore qualità degli arancioni, in particolare in avanti. Ne è sicuro Marco Mariotti, che non ha niente da rimproverare ai suoi ragazzi al termine del derby. "Non solo non avremmo potuto fare di più, ma avremmo potuto fare molto meno - il commento del tecnico dei biancazzurri - Quando puoi contare su attaccanti del calibro di Simeri e Sparacello diventa tutto più semplice. Alla miadico "brava" e la ringrazio, così come ringrazio i nostri sostenitori. E’ stata una bella giornata di sport. Per quanto ci riguarda, abbiamo avuto anche un buon approccio, ma poi la caratura tecnica della Pistoiese è venuta fuori e non abbiamo mai dato l’impressione di poter segnare, viste anche le assenze di Barbuti e Pereira. L’unica speranza sarebbe stata un episodio fortunato, oppure avremmo dovuto augurarci una partita sbagliata da parte degli arancioni".