Nomina imminente del commissario straordinario Aci | Tullio Del Sette in pole

Dovrebbe arrivare entro la settimana, forse entro la giornata di mercoledì ladeldi Aci. Secondo quanto si apprende, è confermata, tranne sorprese dell'ultima ora, l'indicazione diDel, già comandante generale dell'Arma dei carabinieri al quale sarà affidato dal governo il compito di traghettare l'Automobile club d'Italia fino all'elezione di un nuovo presidente il prossimo 9 luglio. Le candidature alla presidenza dovranno essere presentate entro il 31 marzo; inper il vertice il presidente di Aci Milano, Geronimo La Russa e la direttrice dell'Aci di Roma, Giuseppina Fusco. Non è affatto esclusa intanto, visti i numerosi appuntamenti sportivi e motoristici in programma per l'associazione nei prossimi mesi anche ladi un sub