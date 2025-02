Anteprima24.it - “Noi di Centro” apre sede ad Avellino: arriva Mastella

Tempo di lettura: < 1 minutoIl giorno 22 febbraio alle ore 11.00 si terrà l'inaugurazione della nuova segreteria del partito "Noi di" di, in via F. Iannaccone a due passi dal corso principale. Al taglio del nastro saranno presenti il Segretario nazionale On. Clementee numerose autorità.L'evento è aperto a tutta la cittadinanza. Dopo gli ottimi risultati, che il Partito "Noi di" ha raggiunto alle regionali prima, e alle europee poi, questa sarà l'occasione per inaugurare la nuovain città, e rilanciare l'attività di militanti ed elettori per le tante sfide che attendono il territorio nei prossimi mesi e anni. Così l'avvocato Antonio Della Porta segretario cittadino.