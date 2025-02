Ilrestodelcarlino.it - "No al nuovo impianto di biometano. Il suo impatto sarebbe negativo"

Lo ritiene un dovere il sindaco di Lagosanto Cristian Bertarelli informare la cittadinanza sulle osservazioni dell’amministrazione comunale in relazione alla richiesta di autorizzazione per la realizzazione di unproduttivo di. Osservazioni che sono state presentate durante la conferenza dei servizi. "Ci siamo impegnati a garantire la massima trasparenza e tutela dell’interesse pubblico – sottolinea il sindaco Bertarelli – per questo è fondamentale che ogni decisione urbanistica e ambientale venga presa con la dovuta ponderazione, nel rispetto della sicurezza, della viabilità e della qualità della vita dei cittadini". Ben 26 pagine dalle quali si evidenziano le ’numerose criticità che meritano un’attenta valutazione da parte degli enti competenti’". Il principale obiettivo per il sindaco e consigliere provinciale con delega alla sanità, è assicurare che le infrastrutture locali non subiscano un, che la viabilità sia adeguatamente tutelata e che la sicurezza della circolazione stradale venga garantita senza compromessi.