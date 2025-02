Terzotemponapoli.com - NM Live – Napoli, Como mina vagante. Corsa contro il tempo per il recupero di Spinazzola e Olivera

NM– Giovanni Ignoffo, Antonio Petrazzuolo, Gennaro Scarlato, Giorgio Di Vicino, Rubens Pasino e Pino Taglialatela sono intervenuti a “MAGAZINE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio, che approfondisce i temi proposti sul web daMagazine.Com, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Questi i loro interventi riportati da Terzo.Com:NM– Ignoffo: “Raspadori può essere una giusta soluzione ed è molto utile, ilè una, sarà una gara difficile”GIOVANNI IGNOFFO, ex difensore del: “Ilpuò essere in crisi dal punto di vista degli uomini, ma non di prestazioni. Il fattore risultato è un elemento che va messo in conto, ma non solo degli azzurri, considerando che l’Inter viene da due sconfitte in partite ravvicinate.