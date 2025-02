Ilgiorno.it - Nizar Qabbani, chi è il poeta citato da Chiara Ferragni nella storia postata durate Sanremo

Leggi su Ilgiorno.it

Milano, 17 febbraio 2025 – Qualcuno ha voluto vederci una stoccata all’ex marito Fedez, in quel momento impegnato sul palcoscenico dell’Ariston,serata finale del Festival di. Ed effettivamente i versi delsiriano, condivisi su Instagram dall’imprenditrice digitale, possono prestarsi a questa chiave di lettura. “La donna non vuole un uomo ricco, o bello e neanche un. Lei vuole un uomo che capisca i suoi occhi se diventa triste, e punti al suo petto, e dica ‘Qui è la tua casa’”: questo il brano postato dall’influencer del Pandoro-gate, in inglese, in unasul suo profilo. La scelta dell’autore, va detto, non è banale, al di là che la poesia non è certo il genere più frequentato sui social network, anche in pillole un po’ decontestualizzate.