Lanazione.it - “Nicola aveva paura di qualcuno”. Caso-Romano, la famiglia insiste

Perugia, 17 febbraio 2025 – “Non li voglio ritrovare in tre da qualche parte, quelli girano con dei coltelli più grandi di me”. Sono brani di una conversazione che, trovato morto il 17 agosto 2013 in un appartamento in via Mater Dei, a Perugia, scambia con una donna, con cui sembrerebbe, dai dialoghi, aver avuto una relazione, pochi giorni prima della sua morte. Segno, secondo la, chetemeva, che c’erache lo minacciava,, sempre da quanto traspare dalle frasi della conversazione, con cuiavuto a che fare in passato,che non avrebbe dovuto incontrare da solo per la sua incolumità. Conversazioni che laha posto all’attenzione degli inquirenti nel momento in cui il fascicolo sulla morte del ragazzo era stato riaperto e avocato dalla Procura generale di Perugia dopo una iniziale archiviazione.