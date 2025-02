Inter-news.it - Nico Paz, il Real Madrid ha tre opzioni! La situazione

Paz resta l’indiziato numero uno per il mercato dell’Inter a partire da luglio. Insieme ai nerazzurri però, c’è ilche ha treda poter intraprendere, come spiegato da Fabrizio Romano.– Dopo un mercato di riparazione immobile, se non per l’arrivo dila Zalewski, l’Inter guarda con attenzione al mercato estivo. Tra i tanti nomi che saranno sondati, sicuramente ci sarà quello diPaz, centrocampista del Como. L’argentino, ormai nel giro della Nazionale maggiore, sta facendo una stagione perfetta con i lariani, attirando l’attenzione non solo delle big della Serie A, ma anche del calcio europeo. Uno su tutto è ildi Carlo Ancelotti, che può avvalersi di tre clausole di recompra per riprendersi il giocatore.Paz, tris del! Si aspetta la sceltaCLAUSOLE – Il calciatore argentino, cresciuto nella Cantera del club Blancos, potrebbe un giorno tornare ada protagonista, così come potrà sbarcare a Milano al centro del progetto nerazzurro.