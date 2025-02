Inter-news.it - Nico Gonzalez: «Primo tempo regalato, continuiamo così»

Leggi su Inter-news.it

ha risposto alle domande dei giornalisti in conferenza stampa al termine della partita tra Juventus e Inter. Sul posto il nostro inviato.CONFERENZA STAMPAPOST JUVENTUS-INTERCONFERENZAha detto la sua in conferenza stampa dopo Juventus-Inter.Che ne pensi della prestazione di oggi?Fatta grande partita dopo averil. Contento per la vittoria di oggi. Dobbiamo continuare. Siamo capaci di grandi cose.State lavorando anche dal punto di vista atletico,?Io parlo di me, provo sempre a lasciare tutto in campo. Io non negozio mai il sacrificio e la garra argentina.Che soddisfazione a battere una squadra di esperienza?Siamo giovani ma anche maturi. Ognuno fa cosa fare in campo, come detto prima oggi abbiamo dimostrato di essere forti contro una grande squadra.