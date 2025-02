Juventusnews24.com - Nico Gonzalez a Rai: «Fatta una grande gara, è una vittoria da sei punti. Thiago Motta? Sa che posso giocare ovunque»

Leggi su Juventusnews24.com

di Redazione JuventusNews24a Rai: le dichiarazioni dell’esterno bianconero dopo il triplice fischio della sfida dell’Allianz Stadium tra Juve ed Inter: cosa ha dettoIntervenuto ai microfoni di Raiha rilasciato le seguenti dichiarazioni dopo la sfida vinta dalla Juventus contro l’Inter. Le sue parole.QUARTACONSECUTIVA – «Oggi abbiamo fatto unacontro unasquadra, però questavale 6per noi, era troppo importante vincere oggi per stare lì ma è lunga, dobbiamo continuare su questa strada e portare risultati positivi che è ciò che conta»IN CRESCITA – «Si può sempre migliorare, in ogni allenamento provo a fare meglio, voglio aiutare la squadra, siamo giovani e dobbiamo stare insieme»ECLETTICITÀ – «Il mister sa che può contare su di me, sa chepunta, esterno, terzino e conta solo aiutare la squadra.