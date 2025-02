Ilfattoquotidiano.it - New York City, un’opera d’arte

Newpuò essere una canzone, un fermo immagine di un film, un quadro di Pollock dalla trama complessa che rivela un’idea semplice: il suo stile venne definito “drip painting” per le gocce di colore fatte cadere spontaneamente sulla tela. Ed è proprio così che ci si sente in questa città, si è piacevolmente coinvolti dal suo continuo divenire, sentendosi al posto giusto nel momento giusto, tra mille suggestioni. Una sorta di magia tra una giungla urbana fatta di grattacieli vertiginosi e angolini intimi che ospitano invitanti caffè o piccoli atelier con grandi idee ed avanguardie. Newsi racconta con tante identità diverse, dal bon ton dell’Upper East Side ai colletti inamidati di Wall Street, in un abito vintage in qualche negozietto di Williamsburg, considerato il regno degli hipster, all’irreverenza sagace dell’hip hop di Harlem e del Bronx.