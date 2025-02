Bergamonews.it - Nell’arena di ChorusLife gli Stati Generali della Scuola Digitale: numeri record, più di 4mila iscritti

Bergamo. Glitornano con un’edizione dadi.Nel cuore dello smart district di Bergamo oltrepartecipanti si ritroveranno dal 20 al 22 febbraio per discutere delle prospettive di innovazione del sistema educativo. Attesi docenti, dirigenti scolastici, educatori, studenti, genitori, esperti del settore, rappresentanti delle istituzioni e del mondo del lavoro.Promossi dall’associazione Imparae dal Comune di Bergamo, glisono organizzati in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito e con il supporto di Anp (Associazione Nazionale Presidi) e si confermano il principale appuntamento nazionale dedicato alla trasformazionenella società.“Il focus sarà su un tema cruciale: come ladeve ripensarsi per rispondere ai cambiamentisocietà, alle nuove esigenze del mondo del lavoro e ai diversi modi in cui gli studenti apprendono oggi – dichiara Dianora Bardi, presidente del Centro studi Impara-.