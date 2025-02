Quotidiano.net - Nel cuore di Parigi, la Comune dei senzatetto occupata da 400 ragazzi

, 17 febbraio 2025 – Lungo il trafficato Boulevard de Sébastopol, neldi, un gruppo di minori stranieri non accompagnati occupa da due mesi lo spazio culturale della Gaité Lyrique. Erano 250 il 10 dicembre 2024, oggi sono 401. Souleymane è uno di loro, portavoce del collectif des jeunes de Belleville, un collettivo autogestito. Originario della Guinea, ha attraversato l’Italia prima di raggiungere la capitale francese: “Sono arrivato a Lampedusa, poi sono stato in Sicilia e dopo a Milano. Mi hanno trattato bene: avevo un luogo in cui dormire, mangiare, giocare a calcio”. Ma il problema per Souleymane in Italia è la lingua. Decide quindi di proseguire il viaggio verso la Francia. “Sento spesso dire che la Francia è il paese dei diritti, che rispetta la dignità umana. Purtroppo qui ho l’impressione che sia il contrario”.