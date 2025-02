Unlimitednews.it - ‘Ndrangheta sul litorale romano, confiscati beni per 4 milioni

Leggi su Unlimitednews.it

ROMA (ITALPRESS) – I Carabinieri del Comando Provinciale di Roma stanno eseguendo un decreto di confisca di primo grado, emesso dal Tribunale di Roma – III Sezione Specializzata “Misure di prevenzione”, a carico di Giacomo Madaffari. L’uomo, attualmente detenuto perché ritenuto al vertice del locale dipresente sula sud della Capitale, in particolare ad Anzio e Nettuno, era stato indagato nell’ambito dell’indagine “Tritone”, condotta dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma, che aveva portato all’emissione di 78 misure cautelari nel febbraio 2022.A seguito del procedimento celebrato presso il Tribunale di Velletri, che ha riconosciuto l’aggravante mafiosa per il sodalizio criminale investigato, Madaffari è stato condannato in primo grado a 28 anni di reclusione.