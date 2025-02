Trentotoday.it - Ndrangheta in Trentino, verso la sentenza in Corte d'Appello

Leggi su Trentotoday.it

È ripreso lunedì 17 febbraio ind'a Trento il processo a carico di 8 imputati per le presunte infiltrazioni dell'nel tessuto economico e produttivo del porfido. Per la procura generale sono da riconfermare le condanne inflitte in primo grado per associazione a delinquere.