Lapresse.it - Nba, l’All-Star Game va al team di Shaquille O’Neal e Curry

Leggi su Lapresse.it

della Nba, che ha registrato la storica assenza di LeBron James (costretto a saltare la partita delle stelle per un infortunio alla caviglia e al piede sinistro), è stato vinto dalla squadra degli Ogs dia conclusione di un evento dalla formula inedita che prevedeva quattro squadre con tre partite, ognuna delle quali assegnava la vittoria a chi riusciva a realizzare per primo 40 punti.di Shaq Kevin Durant, Damian Lillard, Jayson Tatum and Stephenal 74° Nba All-a San Francisco (Scott Strazzante/San Francisco Chronicle via AP)Gli Ogs di Shaq con i 15 punti di Tatum e i 12 di Stephen, tre dei quali con un tiro da metà campo, hanno battuto in finale i Globals squadra messa insieme e allenata da Charles Burkley per 41-25.StephMvpè stato l’MVP sul suo campo di casa al Chase Center di San Francisco dove giocano lui e i Golden State Warriors.