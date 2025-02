Oasport.it - NBA: All Star Game, il team di Shaquille O’Neal vince nel nuovo format, Curry e Tatum protagonisti

Si è tenuto questa notte l’ultimo atto dell’AllWeekend, con l’Allche si è caratterizzato per il suoo con quattro squadre, a differenza delle storiche sfide prima Est-Ovest e poi con i nomi di due specifici giocatori. Un tentativo, in breve, di ravvivare un evento diventato un fastidio per tanti. Prima assenza dopo oltre vent’anni per LeBron James, fermo per infortunio. Sistema di gioco semplice: cronometro normale,chi arriva per primo a 40 punti.Nella prima semifinale ilChuck, quello delle Globals guidato da Charles Barkley, batte ilKenny di Kenny Smith, non a caso rinominato Youngs per la bassa età media: 41-32 con 12 punti di Shai Gilgeous-Alexander per i vincitori e in 3 a quota 6 per gli sconfitti.Nella seconda semifinale, vittoriosi gli OGs di(una quasi riproposizione degli USA d’oro a Parigi 2024) sulle Risings di Candace Parker, con Chris Mullin GM onorario.