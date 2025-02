Lettera43.it - Nba All Star Game 2025: Curry è l’Mvp, assente LeBron James

Nuovo format, qualche assenza a sorpresa e le tradizionali stelle della palla a spicchi. Il meglio del basket Nba si è radunato a San Francisco, dove nella notte italiana fra 16 e 17 febbraio si è tenuto il celebre e atteso evento dell’All. Per la prima volta in 20 anni, sul parquet non ha giocato, che ha dato forfait due ore prima della palla a due lamentando ancora un fastidio alla caviglia sinistra. A prendersi la scena è stato dunque l’altro veterano della pallacanestro statunitense, l’idolo di casa e dei Golden State Warriors Steph, eletto Mvp – ossia migliore in campo – della partita delle stelle. Quanto alla vittoria, si è imposto il team guidato da Shaquille O’Neal nella finale con il punteggio di 41 a 25. Per la prima volta, nessun cronometro: ha vinto la prima squadra capace di totalizzare almeno 40 punti.