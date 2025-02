Oasport.it - NASCAR, Byron concede il bis nella Daytona 500

Williamsi conferma500, prima prova dellaCup Series 2025. Il #24 di Hendrick Motorsports Chevrolet trionfa per il secondo anno consecutivo nel World Center of Racing ottenendo la quattordicesima affermazione in carriera, il 27enne di Charlotte batte nell’overtime Tyler Reddick.Dopo una pausa di oltre tre ore per maltempo ed una seconda sosta di altri 20 minuti per lo stesso motivo, la più prima Stage della ‘The Great American Race’ è stata controllata dalla Ford #22 di Joey Logano. Il portacolori di Penske si è portato in vetta a più riprese chiudendo i primi 65 passaggi davanti a Brad Keselowski (RFK Racing Ford #6) ed al compagno di box Ryan Blaney #12.Da segnalare a due giri dalla fine della Stage 1 un errore da parte della Toyota Camry #11 Joe Gibbs Racing di Denny Hamlin.