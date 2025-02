Terzotemponapoli.com - Napoli, un momento…Le osservazioni di Filardi

L’ex calciatore delMassimoè intervenuto a Radio Marte. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione ‘Marte Sport Live’. “Sono stato riserva del, capisco dunque la condizione del panchinaro. Però la situazione attuale delè diversa. Quando hai una gara a settimana, le riserve ti servono solo quando c’è un assenza. Il, ad esempio, ha un ricambio testuale di Lobotka, con Gilmour che lo ha sostituito anche bene. Ma non li ha per tutti. Su Billing non so cosa dire perchè non lo conosco e non so a che punto è il suo adattamento. Rafa Marin pure ha avuto difficoltà chiare nell’adattarsi al nostro calcio”.Il centrocampo del“Il punto di forza è il centrocampo, con McTominay e Anguissa che sono gli attaccanti aggiunti. Ma anche nella chiave difensiva sono importantissimi per elevazione e forza fisica.