Terzotemponapoli.com - Napoli, ti ricordo ancora: ‘a tutto’ Zuniga

Leggi su Terzotemponapoli.com

L’ex giocatore delJuan Camiloha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport. Di seguito le sue dichiarazioni. “Con la Fundacionseguiamo ben 150 ragazzi che sognano di diventare professionisti. Arrivano da ogni angolo del paese, alcuni di loro hanno un passato difficile. Vivono, studiano e giocano nel nostro centro sportivo e noi proviamo a regalargli un futuro migliore. Famiglia? Volevo avere la libertà di giocare su un prato con i miei figli, senza sentire dolore al ginocchio. Da giocatore facevo già investimenti, oggi sono un imprenditore, gestisco un’impresa edile ed una fattoria. Con l’azienda agricola produciamo latte ed esportiamo frutta e pomodori in tutto il Sudamerica”. L’amore per il“Sul calcio e il? Sono sincero, il calcio mi manca tanto, vorrei correre, dribblare e tirare come facevo una volta.