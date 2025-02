Terzotemponapoli.com - Napoli, Sinistra in Ripresa

Ilsta lasciando alle spalle l’emergenza sulla fascia. Mazzocchi è stato l’unico titolare nelle ultime settimane. Ora, la squadra guarda al recupero di Olivera e Spinazzola. L’obiettivo è averli pronti per la trasferta di Como. La priorità rimane l’incontro di inizio marzo contro l’Inter., Spinazzola: Un Recupero in CorsoSpinazzola sembra essere più avanti nel percorso. Dopo il gol all’Olimpico, aveva ritrovato continuità. Un problema muscolare in allenamento ha cambiato le carte in tavola. La lesione al medio gluteo destro lo ha costretto a saltare le gare contro Udinese e Lazio. Ora, lo staff medico ne monitora attentamente le condizioni. L’attaccamento al rientro è palpabile., Olivera: Un Percorso Più ComplessoLa situazione di Olivera è più complicata.