Spazionapoli.it - Napoli, meno partite ma stessi minuti dell’Inter: il paradosso che può costare lo scudetto

Leggi su Spazionapoli.it

CalcioUltimissime – Gli azzurri hanno giocato, ma si ritrovano quasi gli: la beffa che puòloCalcioultimissime arrivano nell’analisi per la corsa allo. Gli azzurri sono primi in classifica dopo 25 giornate, con i campioni in caricaa inseguire a due punti di distanza. Una fase cruciale della stagione, con il big match tra le due protagoniste, in programma nel weekend tra l’1° e il 2 marzo. Ancora un turno di campionato per capire se il distacco resterà lo stesso e poi andrà in scena la super partita al Maradona.Ilnon ci sta arrivando nelle migliori condizioni possibili. Antonio Conte ha perso Kvaratskhelia dal mercato un mese fa e ha dovuto rinunciare per infortunio a Olivera, Spinazzola e Neres.