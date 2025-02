Spazionapoli.it - Napoli-Inter, quando si giocherà la sfida scudetto? Le due ipotesi più accreditate

Leggi su Spazionapoli.it

Calcio Ultimissime –silacontro l’? Sono due lepiùper la data del super big match al MaradonaPer ilcalcio ultimissime arrivano per la supertra. La gara in programma al Maradona, potrebbe diventare decisiva in chiave. Gli azzurri sono ancora primi in classifica con 56 punti, mentre l’insegue a 54. Appena 2 i punti di distanza tra le due squadre, che tra due settimane si incroceranno per la seconda volta in questa stagione.All’andata, a San Siro, la partita si chiuse sull’1-1 con i gol di McTominay e Calhanoglu. Da allora sono trascorsi 3 mesi, era la 12a giornata di campionato e ilha perso solamente una partita in Serie A, quella contro la Lazio al Maradona. Dall’altra parte, i nerazzurri sono usciti sconfitti con Fiorentina e Juventus.