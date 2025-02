Terzotemponapoli.com - Napoli-Inter, meno tredici. E l’emergenza a sinistra

Ile gli infortunati: di seguito un articolo tratto dal sito www.sportmediaset.mediaset.it. La sua Juventus gli ha fatto un bel favore battendo l’, ma Antonio Conte sa benissimo che questo potrebbe non bastare per tenere davanti a tutti unin difficoltà. Colpa dei tanti infortuni, che hanno colpito gli azzurri in uno dei momenti chiave della stagione. Quando, cioè, gli altri potrebbero perdere punti visti i tanti impegni, impegni di cui la capolista finora non è riuscita ad approfittare appieno. Ma c’è una data chiave cerchiata sul calendario napoletano: domenica 2 marzo., anche se mancano ancora.E’ quella della probabile sfida scudetto, quando al “Maradona” arriverà proprio la squadra di Inzaghi. Con quale divario, è ancora presto da dirsi, ma è tra due settimane che si potrebbe decidere la volata tricolore.