Napoli il rebus dei rinforzi invernali | solo Okafor ha giocato tre minuti

, ildeihatre">Secondo quanto analizzato da Pasquale Tina su Repubblica, ilsi ritrova con un paradosso evidente: iarrivati a gennaio non stanno trovando spazio. Tra questi,Noahha collezionato trein campo contro l’Udinese, mentre altri acquisti come Billing, Scuffet e Hasa non sono mai stati utilizzati.Il mediano danese Billing, arrivato dal Bournemouth, non è ancora entrato nelle rotazioni di Conte, così come Scuffet, preso come secondo portiere, ma ancora in attesa di un’opportunità. Anche il giovane Hasa, talentuoso centrocampista ex Juventus, non ha ancora trovato spazio.Repubblicaevidenzia come questo scenario sollevi dubbi sulla strategia di mercato azzurra, con acquisti che sembrano non essere funzionali al progetto tecnico e che finora non hanno dato un contributo reale alla squadra.