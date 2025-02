Ilnapolista.it - Napoli, contro il Como di nuovo il 3-5-2 con Olivera in vantaggio su Spinazzola per recuperare (Sky)

Il giornalista Massimo Ugolini è intervenuto a Sky Sport per le ultime notizie in casa. Il tecnico Antonio Conte potrebbe riconfermare il 3-5-2 vistola Lazio data l’emergenza infortuni sulla fascia sinistra.Ilpotrebbe riproporre il 3-5-2ilUgolini spiega:«Molto probabilmente rivedremo il 3-5-2, anche se dipenderà dai recuperi di. L’uruguaiano sembra essere quello più pronto. Conte spera dialmeno un paio di tre grandi infortunati che hanno azzerato la catena di sinistra. Con ogni probabilità, se non ci saranno recuperi, rivedremo lo stesso modulo. Anche perché questo sistema di gioco valorizza le qualità di Raspadori, decisivoVenezia e Lazio. Quindi il 3-5-2 potrebbe essere la soluzione giusta. Bisogna dire anche che ilcontinua a vivere una situazione di grande emergenza, al netto di un mercato evidentemente deficitario per il sostituto di Kvaratskhelia e il difensore che non è riuscito più a prendere».