Napoli, avanti con il 3-5-2 e con la coppia Lukaku-Raspadori

, 17 febbraio 2025 - Dopo poco più di ventiquattro ore ilha conosciuto il vero peso specifico dell'agrodolce pareggio imposto dalla Lazio all'Olimpico: l'Inter non solo non è riuscita a battere a domicilio la Juventus, vedendo così sfumare la chance di portarsi in vetta alla classifica, ma addirittura è uscita sconfitta dall'Allianz Stadium, ricreando uno spazio di luce tra sé e la capolista, che occupa questa prestigiosa piazza da ormai ben 18 turni. Il verdetto del doppio confronto a distanza previsto dalla giornata 25 di Serie A è questo: azzurri ancora primi con 2 punti di vantaggio sui campioni in carica, il tutto a poche settimane dallo scontro diretto al Maradona. Dunque, al termine di un turno che per molti alriservava (sulla carta) una delle ultime trasferte ostiche del campionato, sorride Antonio Conte, seppur con il rimpianto di non aver sfruttato appieno l'occasione per lanciare la fuga a dispetto anche dell'emergenza infortuni, che a sua volta rischia (si fa per dire) di aver aperto a inattese riflessioni sul modulo con il quale provare a chiudere al meglio la stagione.