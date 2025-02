Serieanews.com - Napoli, Antonio Conte riflette: ci sono due big italiane che lo tentano

Leggi su Serieanews.com

si gode ilin testa alla classifica masul futuro, per diversi motivi: due squadre di Serie A potrebbero prenderlo: cidue bigche lo(Foto: Ansa) – serieanews.comIlha ottenuto il terzo pareggio consecutivo, ma questa volta il risultato ha un valore simbolico ancora maggiore: il punto conquistato contro una Lazio che quest’anno ha già inflitto due sconfitte agli azzurri ha un sapore prezioso.Nonostante le difficoltà, la squadra diresta saldamente in vetta alla classifica, anche grazie al successo della Juventus che ha fatto sì che gli azzurri rosicchiassero un altro punticino alla squadra di Inzaghi.Ma l’atmosfera anon è certo delle più serene. Il club si trova infatti in piena emergenza, con un’infermeria che non smette di riempirsi e un allenatore costretto a fare magie per schierare una formazione competitiva.