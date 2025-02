Anteprima24.it - Napoli, Annunziata (Pd): “La scarcerazione di Salvati è un’ottima notizia”

Tempo di lettura: < 1 minutoRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Giuseppe, Segretario metropolitano del Pd. Ladi Nicolarappresenta, non solo per lui e per la sua famiglia, ma anche per tutti coloro che, fin dal primo momento, hanno fermamente creduto nella sua innocenza. In un contesto mediatico che troppo spesso emette sentenze prima ancora della giustizia, Nicola era stato ‘già condannato’ su tutti i principali network nazionali, subendo un processo parallelo nell’opinione pubblica ancora prima che la verità emergesse pienamente. Mi auguro che a questasegua quella della sua completa estraneità ai fatti. L'articolo(Pd): “Ladi” proviene da Anteprima24.