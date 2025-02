Napolipiu.com - Napoli, allarme difesa? Scarlato analizza il momento azzurro

Leggi su Napolipiu.com

il">Secondo quanto riportato da Il Mattino, ladelsta attraversando un periodo complicato, con 5 gol subiti nelle ultime tre gare, dopo averne incassati solo 19 in 25 partite. Gennaro, ex difensore e primo capitano deldi De Laurentiis, oggi allenatore, hato la situazione, evidenziando diversi aspetti critici della fase difensiva.in crisi o calo generale?esclude un vero e proprio problema difensivo, sottolineando che il calo riguarda l’intera squadra:“Non direi che sia solo colpa della, perché nelle ultime partite il centrocampo non è riuscito a proteggere bene il reparto arretrato dagli attacchi avversari. È un problema generale.”Secondo l’ex capitano, ilsta attraversando undi flessione, più che una vera crisi:“Il recupero di Buongiorno ha alzato il livello difensivo, ma è evidente che nelle ultime gare è calata la determinazione nei minuti finali.