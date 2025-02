Ilfattoquotidiano.it - ‘Naomo’ Lodi rinviato a giudizio per presunto dossieraggio sulla dissidente della Lega

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

L’ex vicesindaco di Ferrara Nicolaè statoper la vicenda del” nei confronti di Anna Ferraresi, ex consigliera comunalepoi passata al gruppo misto proprio dopo aver rotto con. A conclusione dell’udienza predibattimentale, il giudice Giuseppe Palasciano lo ha mandato a processo, che inizierà il 31 marzo.risponde di trattamento illecito di dati personali e diffamazione nei confronti di Ferraresi, compiuti tra i mesi di aprile e giugno del 2020. Ferraresi si è costituita parte civile, assistita dagli avvocati Bernardo Gentile e Fabio Anselmo. Sempre in mattinata l’ex vicesindaco ha firmato le sue dimissioni da assessore.Il passo indietro è arrivato in seguito alla notifica del decreto di sospensione temporanea di diritto dalla carica, ai sensilegge Severino, lo scorso dicembre, a sua volta successiva alla condanna di primo grado a due anni e dieci mesi per induzione indebita nella vicenda Cidas.