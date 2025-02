Zonawrestling.net - Naomi parla di Total Divas:”Sarebbe incredibile vedere la nuova generazione all’inizio delle loro carriere”

Leggi su Zonawrestling.net

è pronta per il ritorno die sa esattamente chi dovrebbe farne parte. La Superstar della WWE ha condiviso i suoi pensieri su un possibile reboot durante una recente intervista a Casual Conversations, riflettendo sull’impatto che lo show ha avuto e sul motivo per cui è il momento di una:“È stato fantastico documentare i nostri inizi”, ha detto, ricordando il suo periodo come membro originale del cast. “Orala.”svela la sua scelta per un possibile reboot diNon ha perso tempo a scegliere una possibile star emergente per il reboot: Tiffany Stratton. “Tiffany è una persona davvero interessante. I fan adorerebberoun altro lato di lei fuori dal ring.