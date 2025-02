News.robadadonne.it - Musk va “offline” dopo che un’influencer ha detto di aver dato alla luce il suo 13° figlio

Leggi su News.robadadonne.it

l’incontro con il presidente Trump avvenuto a favore di telecamere nello studio ovale della Casa Bianca, con uno dei figli portato sulle spalle, una “tegola” si è abbattuta sul magnate Elon, che ha dichiarato di volersi prendere una pausa dai social mediache Ashley St Clair, influencer vicina al movimento MAGA creato proprio dal patron di Tesla per supportare Trump durante le presidenziali, hadiavuto unconcinque mesi fa.La 26enne St Clair, scrittrice vicina ai repubblicani, ha attaccatoper nonmai risposto alle sue richiestela nascita del.“Cinque mesi fa, ho accolto un nuovo bambino nel mondo. Elonè il padre – le parole dell’influencer, oltre 10 mila followers su Instagram – Non l’ho mai rivelato in precedenza per proteggere la privacy e la sicurezza di nostro, ma negli ultimi giorni è diventato chiaro che i tabloid intendono farlo, indipendentemente dal danno che ciò causerà”.