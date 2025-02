Musica | Willie Peyote arriva alla Feltrinelli di Napoli per presentare Sulla riva del fiume

Leggi su Ildenaro.it

Venerdì 21 febbraio, alle ore 18.00, ladiP.zza Garibaldi – Stazione Centrale, ospita, tra gli artisti più originali della scena indie italiana, che firma le copie dell’albumdel, suo ultimo lavoro discografico, in occasione della partecipazione al 75° Festival di Sanremo. Un’occasione imperdibile per incontrare l’artista e scoprire il suo universole. Per accedere all’evento, sarà necessario acquistare il CD/LP presso ladiStazione Garibaldi e ritirare il pass esclusivo (1 pass per ogni copia acquistata).L’album, composto da dodici tracce, unisce autoironia, riflessione pungente e critica sociale, elementi distintivi dello stile di. Le sonorità spaziano dal jazz al funk, passando per il rap, dando vita a un mix coinvolgente e raffinato.