Musica | Irama approda al Salernosounds festival con una scaletta ricca di sorprese

Leggi su Ildenaro.it

Un nuovo grande annuncio per il: martedì 15 luglio arriva, uno degli artisti di maggior successo nell’attuale panoramale italiano.Capace di spaziare tra generi e mondi diversi, il cantautore porterà sul palco di Piazza della Libertà tutte le sue hit con cui ha già collezionato 52 dischi di platino, 4 dischi d’oro con oltre 2,5 miliardi di streaming e oltre 900 milioni views per i suoi video.I biglietti saranno disponibili sulle prevendite online (TicketOne, VivaTicket, Ticketmaster) dalle ore 14 di martedì 18 febbraio e nei punti vendita autorizzati da domenica 23 febbraio ore 14.Sulla scia del recente successo nei palasport, doveha preparato uno show coinvolgente, con una messa in scena nuova e unadi, l’artista continua il suo viaggio Live 2025 organizzato da Vivo Concerti alla conquista dei palchi dei principaliestivi dove porterà per la prima volta “Lentamente”, il brano presentato aldi Sanremo 2025 e scritto dallo stessocon Blanco e Michelangelo alla produzione.