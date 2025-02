Forlitoday.it - Musica e natura a Campigna: Andrea Missiroli in concerto con Agnieszka Walocha e Riccardo Bacchi

Leggi su Forlitoday.it

Domenica 2 marzo aappuntamento con. Alle 15 è previsto il ritrovo al Punto Informazioni del Parco “La Villetta” () per una attività rivolta a tutta la famiglia dedicata agli animali del Parco Nazionale e alle strategie che adottano per “andare a riposare” in.