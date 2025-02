Musica | Cruz Cafuné figure chiave della scena hip hop nazionale spagnola arriva in Italia con un’unica data

Leggi su Ildenaro.it

incon un unico appuntamento, giovedì 24 aprile 2025 al Santeria Toscana 31 di Milano. Dopo oltre un decennio in cui è stata una dellehip hopsi sta ora muovendo coraggiosamente verso il riconoscimento intercon l’annuncio del suo primo tour europeo.L’artista nato a Tenerife porterà il suo inconfondibile sound in cinque grandi città, partendo da Berlino il 23 aprile e concludendo a Parigi il 13 maggio.Questo tour segue il clamoroso successo di Me Muevo Con Dios, un album attesissimo che ha fatto registrare il tutto esaurito negli spettacoli dal vivo ancor primasua uscita. Il disco ha spintoin cima alle classifiche di streaming, raggiungendo il numero 2 a livello globale su Spotify, il numero 1 su Apple Music e assicurandosi il quarto miglior debutto per un album spagnolo nella storia di Spotify Spagna.