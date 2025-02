Inter-news.it - Moviola Juventus-Inter: Conceiçao graziato dal giallo nel primo tempo

ha avuto Mariani come arbitro della partita: questa ladell’incontro valido per la venticinquesima giornata di Serie A 2024-2025 e finito 1-0. Di seguito la valutazione del fischietto della sezione di Aprilia, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR.– Di certo stavolta non c’è molto da parlare dell’arbitro, a differenza della scorsa giornata. Al 12’ Nicolò Barella si mangia un gol solo davanti al portiere, era in leggero fuorigioco (poi segnalato). Un minuto dopo recupero alto di Henrikh Mkhitaryan ma commettendo fallo su Teun Koopmeiners. Doppia occasione per laal 22’ con due parate di Yann Sommer, ma tutto nasce da un controllo col braccio (non visto) di Nicolas Gonzalez. Manca un, palese, al 41’ per Franciscoche placca Denzel Dumfries pronto a entrare in area dalla destra: manco fallo.