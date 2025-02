Internews24.com - Moviola Juve Inter, bianconeri graziati di 4 gialli per la Gazzetta: Mckennie rischia…

di Redazionedi 4per larischia. L’analisi sugli episodi dubbi della sfida dell’Allianz StadiumLadello Sport fornisce la suadi, la sfida andata in scena ieri sera all’Allianz Stadium e vinta daiper 1 a 0. Partita tutto sommato corretta e con pochiventi dell’arbitro Mariani, al quale la Rosea dà un 5,5 in pagella, frutto di alcune piccole sbavature.– «Se è vero che un pestone (punta o collo del piede c’è rischio-incolumità) è da giallo, già al 3’Kolo Muani andava ammonito su Barella. Al 20’, su occasione doppia della, Nico addomestica la palla in corsa col braccio sinistro. Al 40’, Conceiçao blocca in volata Dumfries: era azione potenzialmente pericolosa, quindi da giallo.