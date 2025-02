Dilei.it - Movie look addicted: gli sfavillanti look di Pamela Anderson in “The Last Showgirl”

Se, almeno fino a ieri, non associare il volto dial ruolo di C.J. Parker in Baywatch – serie televisiva cult anni Novanta che al tempo le aveva donato la notorietà internazionale inserendola nell’immaginario collettivo come sex symbol – risultava impossibile, oggi le cose stanno per cambiare in maniera definitiva.Questo 2025 al suo preludio simboleggia una sospirata rinascita per la celebre attrice cinquantasettenne, scosso da quello che si definisce un autentico punto di svolta per una carriera già a dir poco avviata. Il suo sarà un grande ritorno a tutti gli effetti: è infatti proprioil volto del chiacchieratissimo The, il nuovo film di Gia Coppola il quale, non ancora uscito, ha già saputo conquistare la critica internazionale.L’attrice – anche protagonista del recente, omonimo documentario, a Love Story – si è meritevolmente conquistata il ruolo di Shelly, unadi Las Vegas che dopo ben trent’anni di carriera si ritrova improvvisamente costretta a reinventarsi nel momento in cui il suo storico spettacolo – Le Razzle Dazzle – chiude senza preavviso.