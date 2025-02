Palermotoday.it - Movida, nuovi controlli nella zona di via La Lumia: denunciato titolare di un pub, multe per 5 mila euro

Leggi su Palermotoday.it

dei vigili nei luoghi caldi della: la polizia municipale di Palermo, nei giorni scorsi, ha ispezionato i locali dell'area compresa da via Mazzini a via Lae Quintino Sella. Dal comando dei vigili spiegano come sarebbero andare le cose: "In via Mazzini, dove gli agenti.