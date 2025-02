Primacampania.it - Movida: a Pomigliano intensificati controlli della Polizia Locale

Leggi su Primacampania.it

D’ARCO –d’Arco, sulladel sabato sera da parte, diretta dal Colonnello Emiliano Nacar. Secondo quanto si apprende dal Comune, nell’ultimo fine settimana i caschi bianchi hanno sottoposto a verifica 12 tra motocicli e ciclomotori, riscontrando diverse irregolarità. In particolare, sono stati fermati amministrativamente tre motocicli per guida senza casco protettivo e sono state ritirate due patenti. L’attività di controllo ha riguardato anche il rispetto del codicestrada per quanto concerne la sosta dei veicoli. Sono state elevate 40 contravvenzioni per sosta irregolare e, in alcuni casi, si è reso necessario disporre la rimozione forzata dei veicoli in difetto. L’azione di monitoraggio, coordinata sul campo dal Sottotenente Andrea D’Ambrosio, si era già intensificata a partire dal venerdì precedente, portando alla denuncia di un cittadino sorpreso in stato di ebbrezza.