Ilgiorno.it - Movibus, criticità e disservizi: Nerviano scende in campo per trovare soluzioni

(Milano), 17 febbraio 2025 – Si riaccendono i riflettori sui problemi legati al Trasporto Pubblico Locale (TPL) a. Dopo la commissione tenutasi lo scorso settembre, nel mese di gennaio l’Amministrazione Comunale ha convocato nuovamente i residenti per affrontare ledel servizio. L’11 febbraio si è svolto un nuovo incontro a seguito delle numerose segnalazioni di disagi dovuti alle recenti modifiche degli orari delle linee. Per garantire un confronto diretto e costruttivo, alla riunione ha partecipato anche il consigliere di Città Metropolitana con delega al Trasporto Pubblico Locale, Marco Griguolo. I problemi Durante l’incontro sono emerse problematiche significative, tra cui il cambiamento degli orari senza un’adeguata comunicazione agli utenti, il sovraffollamento dei mezzi in determinate fasce orarie, le corse cancellate senza preavviso e ladelle tratte autostradali percorse con passeggeri in piedi, una condizione potenzialmente pericolosa per la sicurezza dei viaggiatori.